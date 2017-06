Николета поздрави майка си за рождения ѝ ден, като пусна неин кадър по бански.

Тя обаче не пропусна да предизвика феновете си и със своя гола снимка.

Водещата направи реверанс към майка си, като я поздрави публично за рождения ѝ ден.



"Happy B - Day, Mommy !!! Ти си "виновна" аз да съм най-щастливата на света! Знай, че няма по-обичана от теб!!!", написа благодарната дъщеря към снимката, на която майка ѝ е по бански на екзотично място.



Освен това Николета не се поколеба да зарадва феновете си с още кадри от слънчевата си ваканция в Анталия.



На една от снимките с текст: "Looking good is the best revenge..." (Да изглеждаш добре е най-доброто отмъщение...) плеймейтката не оставя нищо скрито за погледите.



Тя е направила мост край басейн, а единият ѝ крак дори е във въздуха.





Николета има директен излаз към басейна от апартамента си.

Лозанова е там със сестра си, дъщеря си и приятелки.