Николета Лозанова заголи баджаци и около статуя на Шрек.

НиЛо знае как да е сред най-коментираните звезди у нас.

Преди два дни Лозанова пръскаше сексапил от ваната.



Бившата половинка на Божинов е качила нов кадър от вана, придружен с надпис:

"Living the time of my life".

НиЛо е публикувала още провокативни фотоси, загатвайки, че са от новата ѝ фотосесия.

Но предстои да разберем дали това е така или е рекламен трик на тв водещата, за да провокира интереса към себе си.

Горещите кадри на Николета Лозанова са радост за очите на следващите я в социалната мрежа.