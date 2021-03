Нов фаворит за "Евровизия"

Букмейкърите посочват Малта като вероятен победител в песенния конкурс Евровизия 2021. Прогнозите са публикувани на сайта Eurovisionworld. Според актуалните предвиждания на експертите България се нарежда на четвърто място, непосредствено след почетната стълбичка в музикалното състезание.

Спецовете отреждат първото място с 16% вероятност на изпълнителката от Малта Дестини Чукуниере и песента й Je Me Casse. Второ и трето място според тях ще заемат представителите на Швейцария и Франция, съответно с 15% и 10% вероятност. Швейцария тази година ще бъде представена от музиканта Джон Мухаремай, известен и със сценичния си псевдоним Gjon’s Tears. От името на Франция ще се състезава певицата Барбара Прави. Българката Виктория Георгиева е поставена на четвъртата позиция с 8% вероятност да спечели песенната надпревара с парчето си Growing Up Is Getting Old. Непосредствено след нея, със 7% вероятност, са победителите от фестивала в Сан Ремо – група Манескин, които ще представят Италия с Zitti e buoni.

Днес стана ясно, че Виктория ще пее под номер 13 във втория полуфинал на Евровизия 2021, който ще се проведе на 20 май. Това обявиха организаторите на музикалната надпревара от Европейския съюз за радио и телевизия. Българската представителка получи една от най-добрите стартови позиции в шоуто и ще има възможност да изпълни песента си „Growing Up is Getting Old” пред близо 200 милиона зрители от цял свят.