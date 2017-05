Ким Кардашиян и семейството й преживяват драма след драма.



След въоръжения грабеж, на който арменката стана жертва в Париж, папарашките снимки, на които се вижда истината за “перфектните” й закръглени форми, психическия срив на съпруга й Кание Уест, и скандалите с рекламните и модни ангажименти на Кендал, оказва се, че и рейтингът на риалитито им пада с всеки следващ сезон.



Поредните епизоди на Keeping Up With The Kardashians стартираха през март и въпреки шокиращите моменти, които се излъчиха в тях, изглежда те вече не могат да развълнуват зрителите толкова, колкото в началото.





Това, разбира се, влияе на рекламните договори на звездите, а съответно и на финансовите постъпления в сметките на членовете на фамилията.



Информацията идва след новината, че книгата на “таткото” на фамилията Кейтлин Дженър има срамно малко продажби в сравнение с очакванията на издателите му.



Единствената, която в момента се радва на все повече фенове е Кайли Дженър. Тя вече се е договорила за свое шоу – Life With Kylie, освен това е най-следваният член на фамилията в Snapchat. Кайли се радва и на солиден бизнес – тя има козметична линия за грим.