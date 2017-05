Мълвата за най-новата двойка на Холивуд беше потвърдена на червения килим в Кан, когато актьорите Рууни Мара и Хоакин Финикс се появиха заедно за първи път.



Двамата се влюбват на снимачната площадка на втория си общ филм – библейската драма “Мария Магдалена”, която снимаха в края на миналата година в Италия. 42-годишният Хоакин играе Исус Христос, а Мара е в главната роля на Мария Магдалена.

Те обаче се срещат още през 2013 г., когато участваха във филма на Спайк Джоунс “Her”. А сега правят и официалния си дебют в Кан. Рууни бе плътно до своя любим, който бе отличен като най-добър актьор за ролята си в трилъра “You Never Never Really There”.





Въпреки че бяха заснети заедно на няколко пъти, двамата не официализираха любовните си отношения. Досега! По време на пресконференция след церемонията Финикс споменава Мара като своя приятелка.

“Преди да дойда тук, казах на приятелката си, че това ще бъде едно наистина страхотно преживяване”, каза той.

“Мислех, че би било чудесно да знам какво не се харесва единодушно. Това беше моето очакване, така че се получи доста добре.”