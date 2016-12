Името на Mahmut Orhan е синоним на най-големия музикален хит в Европа и на Балканите тази пролет - парчето “Feel”.



23-годишният диджей и продуцент от Бурса, е новата супер сензация на клубната сцена, който за кратко време покори чартовете у нас и в чужбина, а песента и клипа към нея буквално заливат медийното пространство. На върха на славата си Mahmut Orhan ще гостува за първи път в България на 28 май, по покана на столичния Club Mascara и с подкрепата на Comma Group. Заедно с родната звезда DJ Vasquez, младият хитмейкър ще поднесе на българската публика едно наистина впечатляващо шоу зад пулта, вдъхновено от руския премиум водка бранд Русский Стандарт.



Deep House, Indie Dance и Nu disco са любимите стилове на Mahmut Orhan, които провокират въображението и креативността му. Работата му основно е съсредоточена върху реаранжиране на парчета от 80-те и 90-те. През 2012г. две от композициите му са включени в компилациите „Little Buddha 5” и "Siddharta Dubai (The Spirit of Buddha Bar)”. През 2014г. реализира сингъла “Without You”, а година по-късно “Age Of Emotions” достига 33-то място в “Indie Dance / Nu Disco Top 100” на Beatport. 2016-та се оказва знакова в кариерата на талантливия продуцент, след като се ражда “Feel” feat. Sena Sener.



На 28 май, събота, Mahmut Orhan ще бъде специален гост на серията събития “Be Fabulous” в Club Mascara, с подкрепата на Русский Стандарт, по рецептата на Дмитрий Менделеев от 1894, утвърдена с царски указ за единствена и автентична за приготвянето на руска водка.

Начало 22:30 часа.

Вход 10 лева.