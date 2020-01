Новата Мерелин Монро идва у нас

Мега звездата на Postmodern Jukebox Хейли Райнхарт идва у нас. Срещата й с българската публика ще бъде на 15 май в Music Jam Club. Именно Хейли Райнхарт е изпълнителят на онзи кавър на „Creep” на Radiohead, който избива класациите и прави популярно пред многомилионна аудитория по света музикалното чудо Postmodern Jukebox. Парчето достига над 73 млн. гледания в мрежата, които вече пета година все още растат.





Хейли Райнхарт е откритие на Скот Брадли - една от първите вокалисти, съмишленици и приятели, с които заедно създават музикалната въртележка на времето PMJ.



Хейли е не само изпълнител, но автор на песни и актриса. Участник е в American Idol 2011, където заема трето място. Има издадени 4 солови албума - Listen Up (2012), Better ( 2016), What’s That Sound ( 2017), Lo-Fi Soul ( 2019), но и работи в колаборация с известни музиканти като Джеф Голдблум, Кейси Ейбрамс, Ървин Мейфилд.



Тя има нежното излъчване на Мерилин Монро и на героиня от стари Холивудски ленти. Тембърът й е лирическо сопрано и обхваща три октави. Заради нейното neo-soul и R&B звучене я оприличават на Адел, Дъфи и Ейми Уайнхаус, докато нейното ретро-поп и джаз звучене я доближава до Арета Франклин и Нанси Синатра.



Освен разпознаваема звезда в турнетата на Postmodern Jukebox, през 2015г. Хейли e удостоена с платинен сертификат и награда Clio за кавъра си на Елвис Пресли “Can’t Help Falling In Love”, достигнал до милиони потребители във видео платформите.



Гласовият й дебют е озвучаването на анимационния сериал на Netflix “F Is for Family”, в който тя участва в продължение на три сезона. А като актриса Хейли дебютира във филма на Робърт Родригес „We Can Be Heroes“ също на Netflix. Срещата с харизматичната Хейли Райнхарт е на 15 май, в столичния клуб Music Jam.

снимки:pr