Нови тенденции в дизайна на банята

“Смарт“ определено е кодовата дума за банята на 2021. След умните тоалетни, представете си един истински интелигентен душ, който помни предпочитанията на всеки един от членовете на семейството за температура на водата и сила на водната струя, активира се с едно единствено ваше движение и ви дава пълен отчет за потреблението на вода под душа. Ако и вие сте от поколението, което се наслаждава на всяка нова смарт „джаджа“, новият смарт-душ на ROCA e точно за вас.

„Цвят“ е друга отличителна черта на актуалните тенденции за 2021. Тази пролет банята сякаш оживява с визията на новите дизайнерски умивалници.

Колекцията на известния бразилски архитект и дизайнер Ruy Ohtake за ROCA се очертава като безспорен хит, със своите органични линии и непреходен дизайн, богатство на форми и цветове, изключително изящество в изработката на мивките от супер тънък порцелан. Колекцията, отличена с Red Dot design awards ‘Best of the best’, предлага умивалници от Fineceramic в 6 цвята – Перла, Оникс, Беж, Кафе, Бяло мат и класическо Бяло гланц. Цените им започват от 264 лв. без ДДС.

Умивалник Ruy Ohtake на ROCA в цвят Кафе

Ако търсите цялостно обзавеждане за баня в цвят – тоалетна, мивка – вижте актуалните предложения за 2021 година от колекции Beyond и Inspira. Тоалетните, както стенни, така и тип „моноблок“, се предлагат във вариант Rimless за отлично измиване на цялата вътрешна повърхност на тоалетната, а седалките и капаците с плавно затваряне са изработени от специалния материал Supralit с антибактериален ефект, устойчив на светлина и UV лъчи. Supralit е много здрав материал, който гарантира максимална лична хигиена и лесно почистване на тоалетната.

Актуално допълнение към изделията от цветен порцелан в банята е душ корито или вана в същия цвят. През 2021 ROCA пуска на пазара редица нови модели, изработени от иновативните материали Surfex и Stonex. Тяхната специална повърхност предлага допълнителна защита срещу подхлъзване, а душ коритата се монтират на едно ниво с пода на банята за максимално изчистен дизайнерски ефект.

Финален цветен акцент в банята внасят смесителните батерии, голямата душ пита и аксесоарите за баня, предлагани в цветове титаново черно или розово злато от колекциите Insignia и Naia.

И тази пролет ROCA е предвидила специални ПРОМО оферти с комплекти смесители, чиито цени започват от 259 лв. с ДДС за комплект смесител за умивалник, смесител за вана душ и тръбно окачване с подвижен душ и сапунерка. Комплект за душ с вграден смесител, голяма душ пита и ръчен душ, заедно с всички необходими аксесоари за монтажа на системата, се предлага на специална препоръчителна цена от 452 лв. с ДДС.

Не липсват и специални ПРОМО предложения за душ колони. Едноръкохваткови или термостатични, с регулируема височина на душ питата, с различни функции и типове на водната струя за релаксиращ или тонизиращ ефект под душа, тези душ колони могат да бъдат закупени на цени от 452 лв. с ДДС.

Специално внимание заслужават и офертите комплект структура с вградено казанче и различни модели стенни тоалетни Roca. Клиентът може сам да избере дизайна на бутона на тоалетното казанче, включително такъв в черен цвят. Тоалетните в промо комплектите на ROCA се предлагат и във вариант със седалка и капак с плавно затваряне, има и богат избор на Rimless тоалетни. Има промо оферти както във високия дизайнерски клас, в комбинация със смарт тоалетна, така и напълно бюджетни решения на цени от 335 лв. с ДДС за комплект.

Напълно НОВО предложение за пролет 2021 представлява комплектът от моноблок и електронен изпускателен механизъм ЕМ1. Той е удачно решение както за ресторанти, офиси и обществени места, така и за всички, за които високото ниво на хигиена е приорирет, тъй като предлага безконтактно пускане на водата от тоалетното казанче чрез сензор. Тази пролет, електронният механизъм ЕМ1 се предлага в комплект с новия моноблок Gap Round Rimless с тънка седалка и капак със забавено падане на специална цена от 514 лв. с ДДС. В допълнение, тази тоалетна спомага и за по-ниски сметки за вода, тъй като осигурява отлично измиване с намален воден обем от 4,5/3 литра.

