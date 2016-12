Дългоочакваният нов албум на мулти-платинената поп/рок банда One Republic, озаглавен "Oh My My" вече е на пазара!



Това е четвъртият студиен проект в дискографията на групата след хитовия проект от 2013 г. - "Native".



В интервю за сп. "Wonderland" фронтменът и основен творчески двигател на групата, Райън Тедър, споделя: "В днешно време можете да направите цял албум на лаптоп и повечето от съвременните хитове са изцяло компютърен продукт. Мисля, че по радиото все по-малко чуваме хората в музиката. Така, че в новия ни проект искаме почитателите ни да чуят истински хора с инструменти и реални песни. Това е всичко, което ще кажа за момента. Албумът ще е с ново и много модерно звучене, но в него ще се усеща присъствието на човека.





Райън Тедър добавя, че работата по албума продължава 18 месеца, "най-дългият период, за който групата е създавала проект". Пилотният сингъл от албума "Wherever I Go" дебютира на 55-то място в престижната класация Billboard Hot 100. Вторият сингъл е озаглавен "Kids" и излезе на 12/08, пише Cosmopolitan.bg.

Снимка: Facebook