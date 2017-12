Новият албум на бандата излиза днес онлайн.

Songs of Experience съдържа 13 нови песни. Пилотният сингъл ‘You’re The Best Thing About Me’ излезе на 6-и септември, 2017 г. Песента е вдъхновена от звученето на The Rolling Stones и разказва за хубавите неща, които най-лесно могат да бъдат разрушени. 'You’re The Best Thing About Me' е комбинация от различните типове звучене на U2 през годините. Парчето дебютира седмица след като музикантите изненадващо зарадваха феновете си с лайв видео към сингъла ‘The Blackout’, който също е включен в новия албум.

Преди по-малко от месец излезе и вторият сингъл от албума, озаглавен ‘Get Out Of Your Own Way’.





Песните в Songs Of Experience са записани в Дъблин, Ню Йорк и Лос Анджелис. Новият албум е продължение на Songs Of Innocence от 2014 г. Двете заглавия са вдъхновени от сборника с поеми на британския поет от 18 в. William Blake – „Songs of Innocence and Experience”.





Докато Songs of Innocence описва най-ранните преживявания и впечатления на U2 като банда, новият албум е колекция от песни с интимно послание и разкази за любими хора и места.



Продуценти на албума са вокалиста на OneRepublic - Ryan Tedder, Jacknife Lee, Steve Lillywhite, Andy Barlow и Jolyon Thomas.