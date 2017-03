Съвсем скоро Sofia Live Club ще посрещне WAX TAILOR и неговата група, които ще представят на живо парчетата от новия пети албум на артиста „By Any Beats Necessary“.



Точно на 16 март ще чуем резултата от пътешествието на WAX през музиката на Америка от 20-ти век и стиловете, повлияли най-силно при създаването на албума. Jean-Christophe Le Saoût, познат като WAX TAILOR, ще пристигне в София с групата си в обновен състав и за първи път с участието на барабанист.

Петият студиен албум на Wax Tailor, излязъл на пазара на 14 октомври миналата година, носи заглавието „By Any Beats Necessary“. Aлбумът отразява намерението на артиста да създаде музика, в която се срещат всякакви музикални стилове и похвати. Без да изневерява на бийтовете, които стоят в основата на творчетовото му, „By Any Beats Necessary“ е комбиниция от blues, psychedelic rock, soul, funk и hip-hop.

Oсвен разнообразни стилове, в албума откриваме и многолики колаборации като парчето „Back on Wax” с участието на R.A. The Rugged Man, който си партнира с A-F-R-O & Token; Ghostface Killah от Wu Tang Clan, който чуваме в „Worldwide”; Trick, който се появява в един интимен, и доста личен, дует с Charlotte Savary и песента „Bleed away”. Kръстникът на ретро соул сцената Lee Fields пък ни покорява с парчето „Тhe road is ruff”, чийто видеоклип беше официално представен преди броени дни.

Екранизация намира и още едно парче от албума „ For the worst” със забележителния глас на новоизгряващата звезда Idil.

Всичко това ще чуем на живо на 16 март в компанията на Wax Tailor и неговата група, съставената от барабанист, двама челисти, китарист, флейтист, двама певци и две емсита.

Билети за концерта на Wax Tailor могат да бъдат закупени на цена от 30 лв. в мрежата на Eventim.bg и OMV.