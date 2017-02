Обирджии са откраднали бижута на стойност 2 милиона долара от дома на певицата Аланис Морисет в богатия квартал Брентууд в Лос Анджелис.



Канадската певица не е била у дома, когато е извършен обирът. Говорител на полицията в Лос Анджелис не потвърди, че жертва на обира е била Морисет.



Той обаче призна, че бижута и други ценни вещи на стойност 2 милиона долара са откраднати от сейф в имениe в Брентууд, пише БТА.



Обирът идва по-малко от две седмици след като мениджърът на певицата разкри, че е присвоил от нея близо 5 милиона долара между май 2010 г. и януари 2014 г.



Аланис Морисет, чието богатство наскоро бе оценено на 45 милиона долара, стана известна с хитовете си "You Oughta Know", "Hand In My Pocket" и "You Learn" през 90-те години на миналия век.



Певицата е омъжена от 2010 г. за рапъра Марио Тридуей. Двамата имат 6-годишен син Евър и дъщеря Оникс, която се роди миналото лято.