Певицата Кели Кларксън е набедена от феновете си за лоша майка, защото захранва дъщеря си с шоколад.



Поводът бе видео в социалната мрежа, което показва как изпълнителката на Because of You дава за първи път на 2-годишната Ривър Роуз да опита от сладкото изкушение.

То достигна до близо 4 милиона зрители. Последваха редица негативни коментари, като част от тях обвиняваха 34-годишната певица във физически тормоз. Първата победителката от музикалното предаване American Idol още не е отговорила в своя защита, но част от почитателите й го правят вместо нея.

„Някои хора трябва да си намерят свой живот. Това не е отрова. Ако това е тормоз над дете според вас, значи си нямате идея какво е тормоз наистина. Няма нищо лошо да поглезиш детето си“, заяви един от тях.

През 2013 г. звездата се омъжва за Брандън Блексток. Година по-късно на бял свят се появява малката Ривър Роуз. Миналият април се роди синът им Ремингтън Александър. Гордият татко възпитава още 14-годинша дъщеря и 8-годишен син, които са от предишна връзка.