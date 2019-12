Обявиха номинациите за "Златен глобус"

Драмата "Брачна история" на стрийминг платформата Netflix води по брой номинации за наградите "Златен глобус", като си завоюва общо шест. Следват я гангстерският епос "Ирландецът", също наNetflix, и одата за златно време на киното "Имало едно време в Холивуд" с пет номинации.



Отличията "Златен глобус" се присъждат от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд. С почетна награда "Сесил Б. Демил" ще бъде удостоен актьорът Том Ханкс. Церемонията за 77-мите награди "Златен глобус" ще се състои на 5 януари 2020 г. в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс. Водещ на шоуто за пети път ще бъде комикът Рики Джървейс.



Ето го и пълният списък с номинациите:



Най-добър драматичен филм:



„1917“

„Жокера“

„Брачна история“

„Двамата папи“

„Ирландецът“





Най-добър филм (мюзикъл или комедия):



„Долемайт е моето име“

„Джоджо Заека“

„Имало едно време в Холивуд“

„Рокетмен“

„Вади ножовете“





Най-добър чуждоезичен филм:



„Сбогуването“

„Клетниците“

„Болка и величие“

„Паразит“

Portrait of a Lady on Fire





Най-добър анимационен филм:



„Замръзналото кралство 2“

„Как да си дресираш дракон“

„Цар Лъв“

Missing Link

“Играта на играчките 4“





Най-добър режисьор:



Бонг Джуун-хо („Паразит“)

Сам Мендес („1917“)

Мартин Скорсезе („Ирландецът“)

Куентин Тарантино („Имало едно време в Холивуд“)

Тод Филипс („Жокера“)





Най-добър актьор в драматичен филм:



Антонио Бандерас („Болка и величие“)

Крисчън Бейл („Пълно ускорение“)

Адам Драйвър („Брачна история“)

Хоакин Финикс („Жокера“)

Джонатан Прайс („Двамата папи“)





Най-добър актьор във филм (мюзикъл или комедия):



Даниел Крейг („Вади ножовете“)

Леонардо ди Каприо („Имало едно време в Холивуд“)

Роман Грифин Дейвис („Джоджо Заека“)

Тарън Еджъртън („Рокетмен“)

Еди Мърфи („Долемайт е моето име“)





Най-добра актриса в драматичен филм:



Рене Зелуегър („Джуди“)

Скарлет Йохансън („Брачна история“)

Сърша Ронан („Малки жени“)

Чарлийз Терон („Бомба със закъснител“)

Синтия Ериво („Хариет“)





Най-добра актриса във филм (мюзикъл или комедия):



Ана де Армас („Вади ножовете“)

Акуафина („Сбогуването“)

Кейт Бланшет („Къде си, Бернадет“)

Бийни Фелдстийн („Зубрачките“)

Ема Томпсън („Късното шоу“)





Най-добър актьор в поддържаща роля:



Том Ханкс (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Антъни Хопкинс („Двамата папи“)

Ал Пачино („Ирландецът“)

Джо Пеши („Ирландецът“)

Брад Пит („Имало едно време в Холивуд“)