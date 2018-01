Популярният американски сериал "Приятели", който спечели сърцата на милиони хора по цял сват, четвърт век по-късно е обявен за хомофобски и сексистки. Това мнение е посочено от младото британско поколение, което за пръв път научава за живота на тези неразделни приятели – Моника, Рос, Чандлър, Джоуи, Рейчъл и Фиби.

Днешните младежи се чувствали неловко, докато гледат култовата поредица. „Няма нищо по-отвратително за мен от Рос в епизода с мъжката гледачка на деца. Там той е такъв сексист и хомофоб, че ми се иска да вляза в телевизора и да го удуша“, написа в Туитър потребителка.

Друга бивша почитателка на сериала е написала в „Туитър“, че е била студентка през 90-те години, когато за пръв път го е гледала. Решавайки отново да го гледа днес, тя по друг начин е възприела шегите на „Приятели“. „Шегите за „дебелата Моника“ и „гея Чандлър“ днес изглеждат неуместни“, написа той.

Писателят Джеймс Болдок разказа в интервю за Би Би Си, че негативната реакция по отношение на „Приятели“ е била неизбежна. „На хората от моето поколение им се струва, че събитията от „Приятели“ се случват в наши дни, но това е същата тази носталгична атмосфера от миналото, която предизвика преди 10-15 години сериала „Полиция: Маями“, сподели той.

Писателката Ребека Рийд се е учудила колко много е остарял сериалът. „Хомофобията поразява. Всяка шега на Рос, че неговата съпруга е лесбийка, все едно това е по негова вина и това е толкова смешно, че тя е лесбийка“, каза тя. „Сексизмът там е на пълни обороти... На всичкото отгоре това е най-белият сериал в света“, добави Рийд. Въпреки това, тя все пак признава, че обича сериала по свой начин. „Опасно е да се гледа през призмата на нашето днешно разбиране нещо, което е създадено отдавна“, отбеляза Рийд. Други преживяват по този повод далеч по-малко.

„Хомофобията, расизмът и сексизмът не са и никога не са били допустими понятия. Но, ако сериалът е на 20 години, тогава, защо трябва да се учудваме, че тогава нещата са били различни. Ако се чувствате некомфортно, тогава защо го гледате?“, добави той. С Джеймс Болдок е солидарен и телевизионният критик на вестник „Дейли Стар“ Майк Уърд, който каза, че неговата реакция на критиките по адрес на „Приятели“ е тъга и чувство за безизходица. „Трябва да се държим като възрастни хора. Трябва да отчитаме контекста на случващото се и общата картина. С оглед на днешните стандарти от сериала можем да изпитваме дискомфорт, но при такъв подход и на целия свят може да се гледа ограничено“, заяви телевизионният критик.