Официално! Ким Кардашиян и Кание Уест се развеждат

Ким Кардашиян е подала молба за развод с Кание Уест след шест години и половина брак, съобщи Асошиейтед прес. Искът бележи предстоящия край на един от най-известните и публични звездни брачни съюзи на двадесет и първи век. Риалити тв звездата и хип-хоп и моден феномен имат четири деца, небивала слава и огромно богатство, което да делят.

Кардашиян иска споделено попечителство върху децата. В съдебните документи се посочва, че предбрачният договор ще определи как ще се подели имуществото на двойката.

Непреодолими различия са изтъкнати като причина за молбата за развод, в която не е посочена дата на раздялата на двойката.

Ким и Кание започват връзка през 2012 г. и първото им дете се ражда през 2013 г. По-късно същата година Уест предлага брак на любимата си от екрана на празния бейзболен стадион на "Сан Франциско Джайънтс". Двамата се ожениха на 24 май 2014 г. на церемония в ренесансова крепост във Флоренция, Италия.

След развода с Ким Кардашиян Кание Уест обмисля да живее в Лондон.

Началото на края на брака им настъпва, след като през септември миналата година бе обявено, че риалити тв шоуто, с което Ким и роднините й се прочуха "Keeping Up With The Kardashians'' спира през 2021 г. след 14 години в ефир.