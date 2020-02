Опашки пред Bedroom заради гръцки диджеи

Култовото диджей дуо Sllash&Dope очаквано предизвикаха еуфория в нощна София. Bedroom premium club бе домакин на едни от най-актуалните артисти на клубната сцена. Тяхната първа изява в София бе истинско събитие, за феновете на хаус музиката, защото гостуванията им се планират за месеци напред. Музиката им е част от миксовете на легенди като Mark Night и Roger Sanchez, а хитове като Aquella, Circulo и No good for me покориха международните класации.

Близо 500 души бяха част от еуфоричното парти, а само ден по-рано зад пулта на клуба застана Dj Marios. Гръцкият Dj бе част от поредицата вечери Kinky Nights, които буквално взривяват клуба. Те се превърнаха в истински хит и показват нагледно как се забавляват съседите ни в Гърция.

Bedroom е първият клуб в София, който започна серия от гостувания на гръцки Dj, като един от най- аплодираните бе резидентът на Nhaos club - Dj Saras. Tой е сред актуалните артисти в южната ни съседка и е истинска звезда сред хип-хоп феновете, заради безпрецедентния си стил на пускане на R&B музика.

снимки:pr