Още една пайнерка се омъжи

Габриела Пеева от Трио Сопрано каза “Да” на своя избраник Мирослав Савов тази събота на тяхната приказна сватба в Пловдив. Младоженците се свързаха в свещен брачен съюз на изнесен ритуал в зеленото пространство над тунела в Града под тепетата, където е изписано името на Европейската столица на културата. Младоженците се венчаха в емблечатичната църква “Света Богородица” в Стария град, а по-късно посрещнаха многобройните си гости в ресторанта на парк-хотел “Санкт Петербург”. Водеща беше Бояна от “Планета Хера”, а забавната част беше поверена на колегата на Трио Сопрано от музикална компания “Пайнер”, DJ Живко Микс.



Булката беше като истинска принцеса в дизайнерска снежнобяла рокля богато гарнирана с няколко вида 3D-дантела, дело на Стоян Радичев, по идея на самата Габи и стилистката на Триото, Петя Кръстева, съобщи Планета тв. Младоженците се спряха на класически халки, комбинация от бяло и жълто злато. Габи и Миро се понесоха в първия си сватбен танц под звуците на You Are The Reason на Calum Scott and Leona Lewis. Музикалната програма беше богата, а поздрави към младоженците отправиха танцовите формации “Елика” и “Наздравица”.





Трио Сопрано също изпълни няколко от своите обичани мелодии. Кулминацията на партито беше разрязването на бутикова триетажна торта в бяло и златно, когато небето беше озарено от грандиозна заря. В края на месеца Габи и Миро се отправят на кратка ваканция на остров Тасос, подарък от кумовете.

Музикална компания “Пайнер” и телевизия “Планета” честитят брака на младото семейство Савови с пожелания за много любов, семейно щастие и сбъднати мечти! И не забравяйте:



“Да обичате – не значи да гледате един в друг, а да гледате заедно в една посока”, както казва писателя Антоан дьо Сент-Екзюпери.



снимки: Данаил Докторов, 4K Studio