Остарелият Ръсел Кроу с младо гадже

Изглежда, че годините се отразяват върху визията на Ръсел Кроу, но това съвсем не дава негативно отражение на любовния му живот. Напротив - в момента актьорът е щастливо влюбен в 26-годишна красива дама. Двамата бяха забелязани заедно на тенис корт в Сидни, където явно Кроу прави опити да топи натрупаните килограми. 20 години след култовата си роля в "Гладиатор" той изглежда значително остарял, а косите му са посивели.

Днес няма и спомен от онзи атлетичен млад мъж. Но въпреки това той очевидно се чувства щастлив в компанията на новата си изгора. Дамата до него се казва Бритни и често обича да тренира. Може би тя ще му послужи като стимул и той отново да влезе във форма.

Daily Mail: Russell Crowe, 56, finds comfort in the arms of his friend Britney Theriot, 30 - as the Rabbitohs co-owner is spotted for the first time since being dragged into Sam Burgess drama.https://t.co/a4bTQkq65q@googlenews