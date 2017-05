Избират топ плеймейтките на века с национално онлайн гласуване на playboy.sportal.bg през май



Можете да проследите кои са 15-те избрани от вас - публиката, на 11. 05. 2017 г. в 22,00 часа в клуб "Мегами", хотел "Маринела" и на живо в Sportal.bg, Novini.bg и Woman.bg.

През последните 15 години над 200 момичета промениха живота си, снимайки се за списание „Playboy”. Освен своя живот, красавиците от корицата на мъжката Библия промениха представата за българската жена и се превърнаха в родните секс-символи за хилядолетието. 50 от най-забележителни сред тях бяха включени в юбилейния конкурс Playmate All Stars, с който ще се отпразнува и годишнината на „Playboy“.





В рамките на един месец българите избираха петнадесетте дами, оставили най-ярка следа, разбили най-много стереотипи и провокирали най-успешно публичното разбиране за жената.



Петнадесетте плеймейтки, които оглавяват класацията Playmate All Stars, ще бъдат обявени на юбилейния рожден ден на списание „Playboy“. Петнадесетата годишнина на мъжката Библия ще бъде отбелязана с лъскаво частно парти на 11 май в меката на лукса в София клуб "Мегами".





Организатори на юбилейния конкурс Playmate All Stars, с който ще се отбележи петнадесетата годишнина на списание „Playboy“ е продуцентска компания „Bitches On The Beach“, собственост Христо Сираков, Любен Дилов-син и Борис Гълъбов. Playmate All Stars е първото от серията тематични Playboy събития, организирани от продуцентите.





