От 80 до 170 лв. за билет за Том Джоунс

Том Джоунс ще зарадва своите многобройни български фенове с уникален концерт в Античния театър в Пловдив на 24 юни 2019 година. Mалко артисти могат да се похвалят със забележителна над 50-годишна кариера, все по- успешна с течение на времето.

Джоунс получава най-възторжени отзиви за работата по последните си албуми Long Lost Suitcase, Spirit In The Room и Praise & Blame, които затвърждават неговата световна популярност като изпълнител и творец.



Критиците са единодушни в адмирациите си, както за творчеството му, така и за концертните му изпълнения на живо.

Той е един от най-продуктивните артисти в света. Албумът от 1999г. Reload продава 5 млн. копия и е един от най-търсените в дискографията му. Той умело експериментира с различни музикални стилове. Въпреки че е известен с хитове като Sexbomb, Kiss, It’s Not Unusual, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again и If I Only Knew, в творчеството му преди всичко има изключителен рок и блус заряд. Поради лимитирания капацитет на Античния театър в Пловдив, билетите за концерта са само 3 000 броя и ще бъдат на цени от 80 до 170 лева