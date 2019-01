Отличниците на Грами изтекоха преди церемонията

Истински ураган се разрази само за часове в развлекателната индустрия отвъд Океана през последната нощ. В Туитър изтече списък с победителите на предстоящата церемония по раздаването на най-големите музикални отличия - Грами. Според листа на 10 февруари с „грамофончета“ ще си тръгнат Карди Би, Бед Бъни и Джей Белвин за I Like It в категория - Запис на годината. Карди Би ще отнесе още една статуетка у дома - за най-добро рап изпълнение за Be Careful.



Лейди Гага ще ликува с Shallow, в категория Песен на годината, а в третата основна категория - Албум на годината ще бъдат отличени H.E.R. и едноименната им тава.

Списъкът беше пуснат в социалната мрежа от профил на име Main Pop Data, а в публикацията се обяснява, че победителите са изтекли в официалния сайт на Академията. Според този „изтекъл“ лист за Най-добър нов артист ще бъдат обявени Chloe x Halle, за Най-добро поп соло изпълнение - песента Colors на Beck, Най-добър поп албум ще отиде при Тейлър Суифт за Reputation, а за Най-добро поп дуо/група ще бъдат обявени The Middle, в категория Най-добър традиционен поп албум ще бъде отличен Love Is Here To Stay на Тони Бенет и Даяна Крол.



С Най-добро арендби изпълнение ще отиде при Summer на Джейс Зи и Бионсе, които в случая се представят като The Carters. Те ще грабнат грамофончето и за най-добър албум в стила си. Най-добрата арендби песен ще е Feels Like Summer на Доналд Глоувър, а Най-добър рок албум ще отиде при Fall Out Boy и техния MANIA.

В арендби категорията тавата H.E.R. Ще отмъкне още една статуетка, а Дрейк ще вземе за Най-добра рап песен за God's Plan. Травис Скот ще ликува за албума си Astroworld в рап категорията.



Всичко това обаче се оказа фалшива новина и беше мигновено опровергана от говорител на Академията. "Списъкът не е легитимен по никакъв начин. Резултатите за наградите Грами не се споделят дори с членовете на Академията, до деня на церемонията, когато имената на победителите се изпращат в запечатани пликове", обясниха още организаторите.



Пред сп. Билборд говорителят уточни, че в момента се водят разговори с техните адвокати за бъдещи законови действия срещу автора на туита. В допълнение към списъка, в същата публикация беше прикачено и видео, показващо списъка, но часове по-късно беше свалено и вече не може да бъде видяно.



Победителите в тазгодишната, 61-ва церемония по раздаването на награди Грами, ще бъдат обявени на живо от Стейпълс Център в Лос Анджелис и в ефира на CBS на 10 февруари в 17 часа местно време, или 3 часа сутринта на 11 февруари българско време.

Източник: Монитор