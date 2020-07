Оцениха Ким Кардашиян на 1 милиард долара

Бизнесът с продукти за разкрасяване на риалити сензацията Ким Кардашиян се оценява на един милиард долара. Това стана ясно след сделка на звездата с козметичния гигант Coty Inc, който ще закупи 20% от компанията на нежната половинка на рапъра Кание Уест.



Изданието Financial Times разкри за голямата сделка, позовавайки се на информация от близки до прочутия клан Кардашиян.



Припомняме, че миналата година Coty Inc закупи 51% от акциите и на друго попълнение от звездната фамилия – Кайли Дженър. Нейният бранд бе оценен по-високо и от този на нейната полусестра Ким. Тогава от Coty Inc изплатиха 600 милиона долара на младата майка за мажоритарен дял в компанията.