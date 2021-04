Отваря приемът за програмата на Endeavor – Dare to Scale 2021

От днес, 12 април 2021 г., отваря приемът за Dare to Scale – четиримесечна програма за растеж, насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на развитието си и разрастват дейността си. Програмата се организира от българския офис на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor с основен партньор Пощенска банка и подкрепата на Софтуер Груп и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНСМП). Изданията на Dare to Scale през 2019 г. и 2020 г. грабнаха наградата за „Най-добра акселераторска програма“ на Централноевропейските стартъп награди CESA за България.



За Dare to Scale могат да кандидатстват предприемачи от всички сфери на икономиката и от всички региони в България. Условието е да имат вече доказан продукт или услуга на пазара, да са реализирали оборот от поне 200 000 лв. за 2020 г., броят на служителите да не надвишава 150 души и най-важното – бизнесът им да e с потенциал за глобален растеж. В програмата могат да участват както утвърдени компании, работещи от години, така и такива, които са стартирали сравнително скоро. Кандидатстването става на този линк до 30 април 2021 г. Кандидатствалите компании ще преминат през селекционен процес, в който ментори и бизнес лидери от мрежата на Endeavor ще селектират финалните участници.





Продължителността на Dare to Scale е четири месеца – от м. септември до м. декември 2021 г. Подобно на предходното издание, организаторите предвиждат и тази година програмата да е хибридна – физически събития в София и виртуални такива, когато е необходимо. Основателите на компаниите ще имат възможността да участват в специализирани обучения в четири основни области: управление на организацията, маркетинг, продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. Всяка компания ще има назначен индивидуален ментор от мрежата на Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с основателите и ще ги подпомага със своята експертиза. Участниците ще могат да се включат във физически и виртуални събития, по време на които да обменят опит и да се запознаят с основите играчи в предприемаческата екосистема. Програмата ще приключи с финалното събитие Demo Day, по време на което участниците ще презентират бизнесите си пред жури от утвърдени бизнес лидери. Подробна информация за програмата е налична тук.



В миналогодишното издание на Dare to Scale участие взеха 12 компании, които преминаха през обучения, менторски сесии, водени от предприемачи и експерти като създателите на Telerik – Васил Терзиев и Светозар Георгиев, основателят на Telelink – Любомир Минчев, и сайт мениджърът на Uber – Александър Попов. На Demo Day през 2020 г. компанията RPA беше наградена за участието си с инвестиция от 200,000 евро от партньорската организация F27. В продължение на участието си в Dare to Scale компанията Out2Bound придобива нов клиент, с който започват работа по мащабен проект, както и установява ключови контакти в Румъния за предстоящо откриване на офис в съседната държава. От началото на програмата през 2019 г. компаниите са получили общо над 150 менторски часа.



Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria:

„Това, което прави Dare to Scale уникална, е много ясният фокус, който програмата има върху практическите предизвикателства, които компаниите срещат в началната фаза на своя растеж. Програмата обвързва тези предизвикателства с опита и експертизата на менторите в Ендевър, които вече са извървели подобен път и могат да помогнат с конкретни съвети. През годините Dare to Scale се утвърди като важен елемент от предприемаческата екосистема в страната, като в предходното издание сме подкрепили компании, които са генерирали 72 млн. лева приходи. По време на участието си в програмата, те успяха да наберат допълнителни инвестиции, да навлязат на нови пазари и да развият нови направления на дейността си.“



Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка:

„След две изключително успешни години програмата Dare to Scale се утвърди като устойчив модел на развитие, който безпогрешно разпознава и насърчава проектите, които носят истинска стойност за предприемаческата среда у нас. За нас е изключително важно да бъдем част от този процес, да подкрепим амбициите на компаниите, които търсят мащаб за бизнеса си и по този начин променят цялата екосистема. Убедена съм, че това е нагласата, която ни движи напред. Времето, в което живеем ни предоставя изобилие от предизвикателства, но точно те ще измерят нашата устойчивост и умението ни да се учим и растем. За трета поредна година ние от Пощенска банка ще споделим с предприемачите нашата висока експертиза и опит, за да ги подкрепим в най-важния етап от развитието на бизнеса им и да станем част от тяхното израстване. Ще търсим потенциала на успешните партньорства, които ни позволяват да създаваме иновации и да подобряваме възможностите на екосистемата. За нас това е инвестиция в бъдещето и шанс да бъдем част от промяната, която ни движи напред.“



Калин Радев, основател и изпълнителен директор на Софтуер Груп

„Щастлив съм, че Софтуер Груп е партньор на Dare to Scale за втора поредна година. В миналогодишното издание имахме удоволствието да се срещнем с предприемачи от различни бизнес сектори и да подкрепим техните амбиции и мечти за успех и растеж, както и да бъдем свидетели на впечатляващите резултати, които акселераторската програма им помогна да постигнат. Очаквам още по-голям интерес и присъствие тази година и пожелавам успех на всички участници!“



Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:

„Изключително щастлив съм, че ИАНМСП отново участва в една от най-успешните предприемачески програми у нас, която доказа за пореден път, че в България оперират страхотни компании, които с подходящите насоки и менторство могат да развият бизнеса си спрямо най-високите световни стандарти и да се реализират успешно на външните пазари. Приветствам бизнеса да кандидатства в третото издание на Dare to Scale, защото ще получи истински ценните знания, които са му необходими – от една страна, за разгръщане на дейността си, и от друга – за да премине през усложнената икономическа ситуация от последната година с подкрепата на експерти, представители на най-развитите сфери на икономиката.“



За Endeavor

Endeavor е международна неправителствена организация с офиси в 40 локации, подпомагаща предприемачи с големи идеи и бизнеси да се разраснат бързо в международен мащаб. Предприемачите, част от Endeavor, имат потенциала да променят страните си и света – те могат да бъдат ключов фактор за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Endeavor предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 4,000 ментори и инвеститори на световно ниво. В България, Endeavor започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. Към момента Българският офис е подкрепил 70+ предприемачи от 40+ компании, които са създали над 1,700 работни места и са генерирали приходи от 320 млн. лева за 2020 г. www.endeavor.bg.