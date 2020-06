Отваря приемът за програмата на Endeavor - Dare to Scale

След успешния пилотен проект през 2019 г. българският офис на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor стартира второто издание на програмата за растеж – Dare to Scale. Програмата е насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на своето развитие и са в началото на разрастване на дейността си. Фокус на тазгодишното издание ще бъде изграждането на устойчив бизнес, който да може да се справи с кризи, както и идентифицирането на възможности за растеж в трудни пазарни условия. От днес, 1 юни, до 21 юни е отворен формулярът за кандидатстване, като всеки желаещ може да го попълни на този линк.



За програмата могат да кандидатстват предприемачи от всички сфери на икономиката, без значение от региона в България, в който са позиционирани. Условието е да имат вече доказан продукт или услуга на пазара, да са реализирали оборот от поне 200 000 лв. за 2019 г., броят на служителите да не надвишава 150 души, и най-важното – бизнесът им да e с потенциал за глобален растеж. В програмата могат да участват както утвърдени компании, работещи от години, така и такива, които са стартирали сравнително скоро.





Ментори и бизнес лидери от мрежата на Endeavor ще проведат интервюта и по предварително обособени критерии ще бъдат избрани компаниите, които ще са приети в тазгодишното издание. Програмата ще се проведе в София и ще е с продължителност от 4 месеца – от м. септември до м. декември 2020 г. Основателите на компаниите ще имат възможност да участват в специализирани обучения в четири основни области: „Управление на организацията“, „Маркетинг“, „Продажби“, „Бизнес планиране и набиране на капитал“. Всяка компания ще има назначен индивидуален ментор от мрежата на Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с основателите и ще ги подпомага със своята експертиза. Екипът на Endeavor ще организира и съпътстващи събития, на които компаниите ще имат възможност да се запознаят с основните играчи в предприемаческата екосистема. Подобно на предходната година, програмата ще приключи през м. декември с Demo Day, по време на който участниците ще презентират бизнесите си пред жури от утвърдени бизнес лидери. Повече за самата програма и процеса на кандидатстване може да разгледате тук.

В пилотното издание на Dare to Scale през 2019 г. участваха основателите на 10 български компании. В продължение на 4 месеца участниците преминаха през специализирани обучения, водени от бизнес лидери от мрежата на Endeavor Bulgaria, сред които създателите на Телерик – Васил Терзиев и Светозар Георгиев, съоснователят на BGmenu – Владимир Давчев, сайт мениджърът на Uber – Александър Попов и др. Повече от 20 бизнес лидери бяха ангажирани с предприемачите от 10-те компании и бяха проведени общо 75 часа менторски сесии. Вижте най-важното от пилотното издание на Dare to Scale и подбрани моменти от специалните събития към него тук.



Всеки желаещ да се включи в Dare to Scale Growth Program може да попълни кандидатурата си на този линк. Пълната информация за програмата е налична тук.



Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria:

„С програмата Dare to Scale искаме да разширим подкрепата си към предприемачите в техния път към успеха. Силната подкрепа и високата оценка, която получихме от предприемаческата общност за нейното първо издание, ни окуражи да я продължим и през тази година. С това искаме да дадем нашия принос за развитието на едно поколение предприемачи, които имат потенциала да постигнат световен успех.“



Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка:

„Отчитаме първото издание на Dare to Scale като изключителен успех, защото се убедихме, че бизнес средата у нас има огромен потенциал за развитие. Разбрахме го благодарение на амбициозните млади хора с иновативни проекти, които ни показаха, че не се страхуват да мислят мащабно. След впечатляващото начало, очакваме следващите участници да демонстрират още по-интересни бизнес модели, показващи бърза адаптация към променящата се среда, в която всички сме свързани и създаваме заедно едно устойчиво развитие. За Пощенска банка партньорството с Endeavor е най-естественото и логично продължение на усилията ни да подобрим предприемаческата екосистема в България. Инициираме второто издание на проекта и след огромния успех на пилотния проект вярваме, че правим инвестиция в бъдещето – защото Dare to Scale е нашата увереност, че създаваме смисъл заедно и така даваме знак на все повече млади хора, че възможностите са повече от препятствията. Ние от Пощенска банка познаваме успеха, както и пътя, който води към него, и вярваме, че ще бъдем полезни на младите предприемачи не само като техен ментор, но и като доверен финансов партньор.“



Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:

„Радвам се, че се включваме и във второто издание на програмата Dare to Scale, която доказа, че е полезна за компаниите и постигна много добри резултати. Такъв тип програми стават още по-стойностни предвид ситуацията с пандемията и икономическата криза, в която навлиза световната икономика. Вярвам, че знанието и насоките, които могат да получат предприемачите, ще бъдат безценни и ще им помогнат по пътя напред. Програмата се вписва точно и в концепцията на Агенцията да предлага още повече добавена стойност.“