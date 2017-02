Първото издание на шоуто Hits Only ще осигури на всички ценители на доброто прекарване една освежаваща доза диско и големи количества неподправено забавление.



Горещата комбинация от трите кралици на евродиското – Samanthа Fox, Sandra и CC Catch, ще се случи за първи път у нас на 29-и април в Арена Армеец.

След като голяма част от седящите места в залата са вече пред изчерпване, организаторите от Keen Acts пускат в продажба още сектори, за да може тази вечер да е още по-мащабна и незабравима за повече фенове. Новите места са на цена от 45 лв., все още има налични и правостоящи места срещу същата сума.





Трите диско диви ще завладеят София през април за една дълга вечер, пълна само с най-обичаните хитове, много звезден блясък и танци без край. CC Catch ще дойде у нас след концертите си в Естония и Боливия, а след изявата ѝ у нас я очаква участие в Мюнхен. Любимката на Дитер Болен не е спирала с турнетата от края на 90-те, за което споделя:



„Изявите на живо са истинско пътуване във времето и са много вълнуващи за мен. Когато изляза на сцена и видя хилядите греещи лица, се връщам към усещането за свобода. Нашите песни носят лекота и този оптимизъм, от който напоследък все повече имаме нужда по целия свят.“





Другата чаровна блондинка – Sandra, която ще видим у нас през април, наричана още „германската Мадона“, ще ни зарадва с хитове като (I'll Never Be) Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love, Secret Land, Hiroshima и още много други. След като за известен период се отдава на семейството и децата си, тя отново е на сцената и не спира да работи с най-големите професионалисти в бранша като Томас Андерс и диджей Бобо.



Третата дива, която ще допринесе за доброто настроение на 29-и април, е Samantha Fox и едва ли има нужда от представяне. Най-сниманата жена във Великобритания през 80-те години, която оглавява класациите с Touch Me в 17 държави, все още е в топ форма и ни е приготвила голяма доза истинско диско.





Събитието се организира от Keen Acts, а основен медиен партньор на HITS ONLY е радио ENERGY - Hit Music Only! Радиостанцията е номер 1 за любимата музика от 90-те до днес и достига до над 750 000 души седмично в цяла България.



Новини и информация за събитието може да откриете на сайта на радио ENERGY – www.radioenergy.bg



Билетите на цени 45 и 55 лв. са достъпни в бензиностанции OMV, The Mall, касата на Арена Аремец, Български пощи и мрежата на Eventim.bg.