Пак сме втори на "Евровизия"

И тази година ни очаква второто място на "Евровизия"! Това сочат прогнозите на букмейкърите за "Bones" на Equinox дни преди надпреварата в Лисабон да започне. Предположенията съвпаднаха и миналата година, когато Кристиан Костов ни класира на престижната позиция с песента си "Beautiful Mess".

Сочена за фаворит е екстравагантната представителка от Израел Нетта и парчето й "Toy". С големи шансове за първото място са още изпълненията на Гърция, Португалия и Естония.

След като преди два дни изпълнителите ни пристигнаха в Лисабон в YouTube се появи и първият им лайв от сцената на песенния конкурс. За броени часове видеото бе гледано над 90 000 пъти.

Премина и участието ни на пресконференцията в Лисабон. Ето и срещата на групата ни с журналисти...

Тазгодишните ни представители в конкурса ще излязат на сцената под номер 10 на 8 май, когато е първият полуфинал.

В състава на Equinox са певицата Жана Бегендорф, както и музикантите Джони Мануел, Трей Кембъл, Владимир Михайлов и Георги Симеонов. Формацията е събрана специално за конкурса. Двете имена с чуждо звучене са на популярни американски изпълнители - единият участва в "Америка търси талант" през 2017 г., като достига до полуфиналите на предаването и се превръща в интернет сензация, а другият работи с актуални изпълнители като Дуа Липа.



Композитор на песента "Bones" е Борислав Миланов, благодарение на когото България достигна до второто и четвъртото място на "Евровизия" в последните две издания - с Поли Генова с "If Love Was a Crime" (2016) и Кристиан Костов с "Beautiful Mess" (2017).



Продуценти на песента са и Борислав Миланов и Йоаким Першон. За хореографията Equinox са се доверили на професионалист, който има предишни победи в конкурса.



В 63-о издание на форума ще се включат представители на 42 държави, обединени от мотото "All Aboard!" ("Всички на борда!").

Фрагмент от песента на Кристиан Костов "Beautiful Mess" озвучава видео преди полуфиналите и финала на конкурса в Лисабон.