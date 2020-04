Пак завъртат Ева Пармакова по MTV

Колаборацията на любимката на тийнейджърите Ева Пармакова и известния турски диджей Хакан Акус е на ротация в родните радиостании и телевизии, но скоро ще излезе извън тези граници. Парчето Runnin’ ще се върти и по глобалния музикален канал MTV Dance.

Анимираното видео към песента е получило мощна подкрепа от екипа редактори на известната телевизия и от понеделник ще стане достояние за зрителите отвъд Океана. Хитовият сингъл беше лицензиран в още 6 държави, като най-голямо внимание привлече в Турция, а профилът на Пармакова в Spotify вече е последван от слушатели от Истанбул, Анкара, Измир и Бурса.



Парчето намери място в над 1000 плейлиста в Spotify, сред които един от най-популярните в Турция – Hit Dans и беше добавено още в New Music Daily, Future Hits и Friday Feeling на Apple Music.



Това е второ видео на Ева, което пробива в MTV Dance, след като в началото на миналото лято Tell Me Right с Fabrizio Parisi и WahTony също бе заложено на активна ротация в плейлистите на канала.