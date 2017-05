Без съмнение, едно от най-очакваните телевизионни събития на 2018 г. е поредицата The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Убийството на Джани Версаче: Американска криминална история).

В актьорския състав на мини сериите, създадени от екипа на The People v. O.J. Simpson (Народът срещу О Джей Симпсън), се открояват имената Едгар Рамирес (Edgar Ramirez) в ролята на Джани Версаче, Рики Мартин (Ricky Martin) в ролята на дългогодишния партньор на Джани - Антонио Д`Амико (Antonio D’Amico) и носителката на "Оскар" Пенелопе Крус (Penelope Cruz) в ролята на Донатела Версаче (Donatella Versace).



Първи официален кадър от сериала, зареждащ с лятно настроение, беше публикувани от изданието EW. На него се вижда впечатляващата визия на Пенелопе Крус като Донатела, която поема управлението на модната марка от брат си след убийството на Джани през 1997 г.





Облечена в гореща розова рокля и съвсем руса, Пенелопе е оградена от двама мускулести мъже до басейна в имението на Маями, където именно е убит Джани. Част от сериала е заснет точно в неговото имение, в което днес е разположен ресторант.



Сценарият е базиран на криминално разследване на журналистката Мурийн Орт. Два месеца убийството на Джани Версачи журналистката е по следите на неговия палач - серийния убиец Ендрю Кунанън.



По-късно Орт разказва историята на Кунанън в книгата "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History", в която разкрива любопитни детайли за убиеца, за непредпазливите му жертви и за богаташкия и хедонистичен свят, в който те живеят и умират. За написването на книгата авторката е интервюирала над 400 души и е събрала данни от хиляди страници полицейски доклади, така че по всяка вероятност може да очакваме биографична достоверност в предстоящия криминален сериал с привкус на разкош и поквара.