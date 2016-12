Слабо известната певица Цвети Радойчева твърди, че Фики е окрал нейното парче This Is Love и го е превърнал в Is This Love, видя HotArena.



Парчето на Цвети също е на англисйки със сериозен акцент, който повече клони към индийски. Музиката на песента е на Вели Чаушев, аранжиментът на Алекс Нушев, а текстът от няколко клиширани фрази е написан от Михаил Ненов.



„ Аз съм първата, песента ми излезе през лятото, тя е авторска“, настоява Радойчева. С нея тя искала са се яви на Евровизия, но заминала Поли Генова. Певицата разбрала за парчето на Фики от свой приятел, който открил прилики между двете песни. Макар че певицата твърди, че има клубни участия, тя все още е слабо позната на феновете на лекия жанр.





Is This Love на Фики е на известния композитор Исмаил Тунчбилек, който подарява песента на Стораро. Парчето се превърна в тотален хит само за няколко дни, пише „Галерия“.