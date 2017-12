Списание "Форбс" обяви най-високоплатените изпълнителки в света. В топ 5 попадат Тейлър Суифт, Селин Дион, Дженифър Лопес и Адел.

Начело на класацията с най-високи доходи за 2017 е Бионсе.

Според изданието r&b певицата е изкарала 105 млн. долара за една година, счетено от юни 2016 г. до юни тази година.

Увеличените си приходи за горепосочение период в сравнение с минали години Бионсе дължи най-вече на миналогодишното си световно турне, донесла на звездата Бионсе са се увеличили благодарение на миналогодишното й световно турне Formation, както и на средствата от продажбите на последния й албум Lemanade което според "Форбс" й е донесло 250 милиона долара, казват от "Форбс".



Припомняме, че 36-годишната притежава и собствена линия дрехи.

Втора в класацията е британската певица със своите приходи на стойност 69 млн. долара, а трета е Тейлър Суифт с доходи, възлизащи на 44 млн. долара.

„Форбс“ прогнозира, че следващата година ще бъде още по-успешна за изпълнителката на „Look What You Made Me Do“, позовавайки се на наскоро представения неин нов албум Reputation. Освен това предстои и представянето му на световно турне, чието начало е планирано в най-скоро време.

На четвърта позиция е канадката Селин Дион с 42 млн. долара.

Следва я поп звездата Дженифър Лопес с 38 млн. долара.

Шеста в класацията на най-високоплатените певици е Доли Партън с 37 млн. долара, а седма – Риана с доходи на стойност 36 млн. долара. Бритни Спиърс е осма със своите 34 млн. долара, а Кейти Пери е на девета позиция с 33 млн. долара. На десето място е Барбара Стрейзанд с 30 млн. долара.



Текст: Woman.bg

Топ 10 на най-високоплатените певици за 2017-а