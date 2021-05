Пинк с нов сингъл и документален филм

Ексцентричната фурия Pink ще разходи милионите си почитатели из личния си свят с вълнуващата музикална колекция All I Know So Far: Setlist! Новият албум на звездата съдържа 16 сингъла – 13 хитови лайв изпълнения от турнето Beautiful Trauma World Tour (2019), речта й от приемането на престижното отличие Video Vanguard Award на наградите MTV Video Music Awards, както и два нови сингъла, сред които “Cover Me In Sunshine”, с участието на дъщеря й Willow Sage.

В подкрепа на предстоящия студиен релийз, Pink представи водещия едноименен сингъл от проекта “All I Know So Far”. Песента е продуцирана от Greg Kurstin, автори са P!nk, Benj Pasek & Justin Paul, а режисьор на мащабното видео е прочутият Dave Mayers (Billie Eilish, Celine Dion, Jay-Z, Justin Bieber, Travis Scott и много други). В него P!nk си партнира с любимите си същества - дъщеря й Willow Sage, синът й Jameson Moon и нейният съпруг Carey Hart, както и със суперзвездата Cher и други чудати създания.

Заедно с албума, излиза и документалният филм P!NK: All I Know So Far, който съдържа ексклузивни кадри от световното турне на суперзвездата и срещите й с публиката, задкулисни интервюта и лични архиви, в които P!nk изпълнява най-важните роли в живота си – тези на артист, музикант, майка, съпруга и бизнес дама. Режисьор на лентата е създателят на филмовия мюзикъл The Greatest Showman - Michael Gracey. P!NK: All I Know So Far излиза на 21 май екслузивно в Prime Video в 240 държави.

Наскоро P!nk взе участие в емоционалната колаборация “Anywhere Away From Here” на Rag’n’Bone Man, която двамата ще изпълнят заедно на живо по време на престижната церемония по връчване на наградите BRIT на 11-ти май. От дебюта си през 2000 г., P!nk се радва на безпрецедентен успех - 8 издадени студийни албума и една компилация с най-големите й хитове, над 60 милиона продадени физически копия в цял свят, 15 сингъла в Топ 10 на класацията Billboard Hot 100, 4 от тях на #1, и разпродадени арени в цял свят.

Тя е носител на 3 награди Grammy и 20 номинации, 1 Daytime Emmy Award, седем MTV Video Music Awards, включително престижното отличие Vanguard Award за 2017 г., две MTV Europe Awards, две People’s Choice Awards, бе обявена за “Жена на годината“ за 2013 г. от Billboard, а наскоро получи и звезда на Холивудската алея на славата и стана първият международен артист, спечелил статуетка за “Изключителен принос към музиката” на Британските музикални награди.

Последният й студиен албум Hurts 2B Human става третия й последователен проект, дебютирал на #1 в Billboard 200 чарта, както и на #1 в 8 други държави, а първият сингъл от него “Walk Me Home” е 10-тото й #1 парче в Adult Pop Airplay класацията на Billboard. В края на 2019 г. P!nk завършва впечатляващото си световно турне Beautiful Trauma World Tour, по време на което изнася 156 концерта в 18 държави и продава над 3 милиона билета. Това е 10-тото най-печелившо турне в историята на Billboard Boxscore и най-мащабното на артист-жена за повече от десетилетие. P!nk подкрепя много и различни благотворителни дейности, сред които: No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks and Human Rights Campaign, като е посланик и на UNICEF.