Пинк се завръща с ново парче

Международната поп икона P!NK представи днес дългоочаквания от феновете й нов сингъл - “Walk Me Home” (RCA Records). Песента е написана от Nate Reuss, Scott Harris и P!NK, и е продуцирана от Peter Thomas и Kyle Moorman.



Преди дни в шоуто на Елън Дедженеръс, P!NK разкри, че съвсем скоро ще пусне нова песен и обяви, че работи върху следващ албум. Осмият студиен проект на звездата се казва "Hurts 2B Human" и е планиран да излезе през април т.г. По-рано тази седмица, P!NK получи и собствена звезда на Алеята на Славата в Холивуд.





След изключителния успех на световното турне на P!NK през миналата година, „Beautiful Trauma World Tour“ се завръща за втора обиколка в Северна Америка като първият концерт е на 1 март в Сънрайс, Флорида, а финалът е в две последователни вечери в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк на 21 и 22 май. До момента от турнето са се продали повече от 3 милиона билета по целия свят и над един милион само в САЩ.

Ексцентричната Пинк влезе вече в историята на музикалната индустрия като първият чуждестранен изпълнител, удостоен с Британската музикална награда за изключителен принос. На церемонията, която ще се състои днес (20/02) певицата ще получи отличието лично.

От дебюта си през 2000 година до момента, звездата има издадени 7 студийни албума, 1 компилация с хитове, над 60 милиона продадени копия от албуми, над 75 милиона продадени сингли, над 2.4 милиона продадени DVD албума и 15 сингъла в Топ 10 в сингъл чарта на Билборд "Billboard Hot 100" (четири, от които #1). В допълнение, тя е носител на три награди Грами (и притежава 20 номинации), една Еми награда, две Билборд музикални награди, седем видео музикални награди на MTV (включително и наградата за изключителен принос през 2017г. - Vanguard Award), две европейски награди на MTV, две награди на People’s Choice. Певицата беше обявена за Жена на годината от сп. Билборд през 2013 година и е изнесла стотици концерти в някои от най-значимите зали и стадиони по света.



Седмият й студиен албум "Beautiful Trauma" (Вирджиния Рекърдс/Sony Music) e с платинен статус на продажби, дебютира на #1 място в класацията на Билборд за продажба на албуми Топ 200 и получи две Грами номинации за "Най-добро солово поп изпълнение" (за песента “What About Us”) и "Най-добрър поп вокален албум".



P!NK е изключително популярна с подкрепата, която оказва на различни благотворителни каузи като Make a Wish Foundation, Autism Speaks, Human Rights Campaign и No Kid Hungry. Тя продължава да бъде част от екипа на UNICEF като Посланик на добра воля към организацията.