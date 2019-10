Placebo подариха песен на наш филм

Очакваната с огромен интерес българо-британска продукция “Доза щастие” тръгва по кината в цялата страна от 8 ноември. Историята е вдъхновена от биографичната книга “Падение и спасение”, която разказва за 7 години от живота на младата майка Весела Тотева и нейната дъщеря Валя.

Един от малкото хора, които са гледали филма преди да се е появил официално на екран, е не друг, а легендарният вокалист на Placebo, Брайън Молко. “Историята всъщност е доста интересна. Имаме международни продуценти, които се грижат за част от договорките за разпространение на “Доза Щастие” извън България. Естествено, като част от процеса, трябваше да им представим какво сме направили. На една от прожекциите по случайност е попаднал и самият Брайън Молко, тъй като той е близък приятел на един от британските ни продуценти.”, споделя Яна Титова, режисьор на лентата.

Филмът дотолкова го пленява, че Брайън веднага предлага да подари едно от емблематичните парчета на Placebo, с което според него филмът ще започне по още по-въздействащ начин.



“Бях изумен от това предложение, а впоследствие ме застигна и чувството на гордост. Успели сме да впечатлим толкова голямо име като Брайън Молко… Тайно се надяваме, че ще успее да пристигне за премиерата на филма в София. Водихме вече няколко разговора по темата в последния месец.” разказва Алек Алексиев, звездата от “Възвишение” и “Откраднат Живот”, който е продуцент на “Доза Щастие” и изпълнява една от основните мъжки роли във филма.



Според запознати с филмовата индустрия, единици са случаите по света, в които толкова голяма група решава да подари музиката си на комерсиална продукция. Tака оригиналът на „Protect Me From What I Want“ ще озвучава началните кадри на историята, докато 16-годишната бунтарка Весела, която е отегчена от училището, се впуска в търсене на по-любопитни занимания.





Участие във филма ще вземат още любими големи имена, сред които Димитър Николов („Тайната градина“, „Христо“), Асен Блатечки, Ирмена Чичикова, Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Васил Бинев, Стефан Вълдобрев, Стоян Дойчев, а главната роля се пада на Валентина Каролева. Операторската работа по филма е дело на Мартин Балкански, снимал редица български и международни продукции като главен или асистент оператор. Името му е свързано с „Откраднат живот“, „Тилт“, „Кецове“, „Недадените“, „18“.