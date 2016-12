Британските легенди на алтернативния рок Placebo ще отпразнуват своята 20-годишнина в Пловдив на 3 юли 2017 г.



Специалното шоу, което ще се състои в Античния театър, е част от юбилейното турне на Брайън Молко и компания, които представят ретроспективния албум A Place For Us To Dream.



Цените на билетите за шоуто започват от 70 лв. и достигат до 90 лв. в зависимост от местата. Те могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.





Реално юбилеят на бандата в Пловдив отбелязва 20 години от излизането на първия им албум – Placebo. Самата група обаче започва пътя си четири години по-рано, през 1992 г., когато Молко се среща със Стефан Олсдал. Двамата са ядрото на бандата и до днес.