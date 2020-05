Победителят в Евровизия хвали Виктория

Победителят от Евровизия 2019 Дънкан Лорънс споделели своята висока оценка за Виктория, която ще представи България на конкурса през 2021. Талантливият музикант, който спечели Евровизия за Нидерландия с песента „Arcade”, поздрави Виктория за интерпретацията ѝ на хитовата му песен и изказа своето възхищение в социалните мрежи от музикалния талант на българската певица. В Туитър Дънкан призова феновете си да чуят кавъра на Виктория и написа: “Уау, невероятно! Благодаря ти много за твоята версия на „Arcade“. Пази се! И се надявам, че ще се видим на Евровизия догодина!“





Лорънс поздрави българката и в Инстаграм, където допълни: „Толкова красив кавър! За мен е чест! Благодаря ти много.“

Изпълнението на “Arcade” на Виктория беше част от инициативата на организаторите на Евровизия „Eurovision Home Concerts”. По време на онлайн концерта младата певица представи и нова акустична версия на песента “Tears Getting Sober”, с която трябваше да представи България на Евровизия 2020 в Ротердам, преди конкурса да бъде отменен заради пандемията от коронавирус.



Дънкан Лорънс ще зарадва феновете си на 13 май с първия си самостоятелен албум „Worlds on Fire”. Той ще включва и новия сингъл на певеца "Someone Else". Лорънс ще представи песента на живо за първи път по време на специалното шоу на Евровизия „Europe Shine A Light”, което БНТ 1 ще излъчи на 16 май от 22 часа.

снимка:pr