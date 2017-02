Кадифеният глас на джаза - легендата Ал Жаро, почина на 76 години.



Многократният носител на "Грами" за своите джаз и аренби хитове като Breakin' Away, е починал на 12 февруари в Лос Анджелис.

Наскоро здравето на Ал Жаро се влоши и бе хоспитализиран, заради което бяха отменени и насрочените му концерти. Вестта за смъртта му беше публикувана на официалния му уебсайт.

Жаро е единственият изпълнител, печелил "Грами" в три категории - джаз, поп и арендби. Сред хитовете му са We're in This Love Together, After All, Boogie Down, Never Givin' Up, както и основната тема в сериала „Съдружници по неволя" от '80-те години.

Роден в Милуоки, той е син на свещеник и започва да пее в църковния хор. Получава магистърска степен по психология и работи като социален работник, преди да се премести в Лос Анджелис, за да стане певец.

През 2006 г. той изнесе концерт в България, на който представи номинирания за три "Грами" и спечелил две от статуетките албум Givin' It Up.Работил е заедно с големия пианист Милчо Левиев, слушал е българска музика. "Музиката ви е брилятна, фантастична, тя е знакова и те грабва автоматично, защото е част от самия живот", казва големия певец в специално интервю за "Джаз ФМ" по случай предстощия концерт в София.