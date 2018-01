На 46-годишна възраст в Лондон почина вокалистката на рок групата The Cranberries Долорес О'Риърдън. Тя е била в английската столица, за да осъществи записи в студио. Причината за смъртта й все още не се съобщава, определя се като внезапна. През 2014 г. певицата приключи двадесетгодишния си брак с Дон Бъртън, с когото имат три деца - син Тейлър и две дъщери Моли и Дакота. Ирландката страдаше от биполярно разстройство, като почти през цялата си кариера се е борила с депресията, припомня BBC.

"Ирландската и световна певица О'Риърдън почина внезапно в Лондон днес. Тя беше на 46 години. Членовете на семейството се чувстват опустошени и молят за уединение в този изключително труден момент“, гласи съобщението на официалната страница на The Cranberries в Twitter.

Irish and international singer Dolores O’Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time.

The Cranberries станаха световно известни през 90-те години на миналия век още с първия си албум Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Едни от най-големите й хитове са Zombie и Linger. О'Риърдън започна самостоятелна кариера през 2007 г., а през 2009 г. след шестгодишна пауза The Cranberries се събраха отново. Бандата е продала до момента над 40 млн. албума.