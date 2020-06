Почита изпълнителката на I'm So Excited

Музикалната сцена загуби 69-годишната Бони Пойнтър, една от четирите сестри Поитер от легендарната диско група The Pointer Sisters. Новината потвърди пред списание People сестра й Анита, като допълва, че Бони е починала в понеделник сутрин. Семейството не разкрива причината за кончината й. "Съкрушени сме. Молете се за нас", казва Анита.

The Pointer Sister с тяхното „I'm So Excited“ са едни от емблемите на диско музиката още през 70-те и 80-те години. Носителки на 3 награди „Грами“ и звезда на Алеята на славата сестрите успяват да чакат 13 сингъла до топ 20 в САЩ, сред които "Fire", "Say So", "He's So Shy", "Slow Hand" и "Fairytale", която им носи първото грамофонче.

Четирите сестри Рут, Анита, Бони и Джун започват да пеят в госпъл хор в Окланд, Калифорния, където родителите им работят като църковни проповедници. След това двете най-големи – Бони и Джун се изявяват като дуета 'Pointers, a Pair' от 1969-а. Малко след това към тях се присъединява й Анита, а през 1972-а се оформят като квартет с присъединяването на последната Пойнтер – Рут.

От 1971 г. се изявяват като бек вокалистки за други групи. Две години по-късно излиза първият им от над 15 албума, озаглавен "The Pointer Sisters". Бони Пойнтър напуска групата през 1978-а, за да гради самостоятелна кариера. Най-големият й хит като солова изпълнителка е "Heaven Must Have Sent You".

Тази година Анита и Бони Пойнтър записаха песента "Feel Like June" в памет на сестра им Джун, починала от рак на 52-годишна възраст през 2006 г.