Подгответе се за много джаз! От 6-и юли в София

В началото на юли любителите на джаза ще могат буквално да се замерят със статуетки „Грами“ в Южния парк в София. Хедлайнът на тазгодишното осмо издание на фестивала A to Jazz е повече от титулуван. За първата вечер – 6 юли у нас пристига Лала Хатауей, която успя да грабне пет от най-престижните музикални приза за последните 4 години.



Музиката и е смесица от модерност и калсика, като е работила с Фарел Уилямс и Кендрик Ламар. Излизала е на сцена с легендите Принс, Мери Джей Блайдж и Стиви Уондър, а при първата си визита у нас ще представи новия си албум „Honestly”, като българските меломани ще са едни от първите в Европа, които ще го чуят на живо.

Изгряващата звезда от Ню Йорк Джазмея Хорн е второто голямо име, което пристига за концерт на 7 юли. Само преди няколко месеца певицата покори световната джаз сцена с първа номинация за “Грами” и феноменално изпълнение на “Moanin” по време на церемонията. Още щом изгрява звездата ѝ започват да я сравняват с велики гласове като Бети Картър, Сара Вон, Нанси Уилсън.



Акцентът в последната вечер на A to JazZ ще бъдат Cory Henry & The Funk Apostles. Кори Хенри е познат на феновете си от инструменталния джаз-поп оркестър Snarky Puppy, обявен от списание Rolling Stone за една от “най-многопластовите групи на планетата в момента“. И той е носител не на една, а на цели две награди „Грами“ за работата си с групата. От 2012 г. насам пътува и записва с всеки - от Брус Спрингстийн и The Roots до Пъф Деди и Йоланда Адамс.

Сред изпълнителите на тазгодишното издание са ощелюксембургското трио Dock in Absolute, интернационалния джаз оркестър JM Jazz World Orchestra, воден от американския носител на “Грами”, тромбонист и композитор Луис Бонила. Сред българските артисти са Милица Гладнишка с Мишо Йосифов секстет, етно-джаз проектът ГлоБалКан, електро-соул новаторът Trombobby, една от най-обещаващите ни джаз певици Лили Илиева заедно с Минимум квартет и българо-американската соул-фънк формация Two Cities One World.