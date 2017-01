Сър Пол Макарни заведе дело срещу музикалния гигант Sony за възвръщането на авторските права на редица композиции на The Beatles.



Става въпрос за хитове, които той е създал в тандем с друг член на ливърпулската четворка - Джон Ленън, в периода 1962 г -1972 г. Макартни има претенции към парчета като Across the Universe и I Want to Hold Your Hand, чиито права закупи Майкъл Джексън през 1985 г. След смъртта на Краля на попа наследниците му продадоха правата на Sony.

В иска на Маккартни, подаден във федералния съд в Ню Йорк, е указано, че през последните няколко години той многократно е уведомявал лейбъла, че държи да си възвърне авторските права в съответствие със законите на САЩ. Те разрешават подобна процедура след изтичането на определен период от последната продажба на правата.

Първи попадащ под споменатото законодателство е хитът Love Me Do, чиито права Маккартни може да си възвърне още през месец октомври 2018 година.