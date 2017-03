If Love Was A Crime в дуетно изпълнение между Поли Генова и Люси Дяковска прозвуча на парти в столичен клуб вчера.



Бившият кадър на No Angels бе част от публиката на миниконцерта на своята колежка, анонсиращ сработването й с известен бранд козметични продукти.

„Дойдох тук, за да се уча от първа ръка”, пошегува се Дяковска по случай следващата си задача в предаването „Като две капки вода”, където ще трябва да представи именно песента, спечелила на България четвъртото място на „Евровизия” в Стокхолм. Това провокира Поли да запее за втори път в рамките на вечерта хита си, а освен дамите от LaTiDa с глас я подкрепи и Люси. И ако певиците звучаха все едно са репетирали с месеци, то координацията на плевенчанката в хореографията, позната ни от финала на „Евровизия”, успя да разсмее меломаните в залата.

„Започна ли да репетираш? Ако имаш нужда, ще ти организираме и частни уроци”, пошегува се от своя страна Генова. Миналата година тя също се разписа с участие в „Като две капки вода” и се нареди на второ място след Калин Врачански.

Сред най-паметните й изпълнения в предаването бяха „Оставаме” на Маргарита Хранова и When You Believe на Марая Кери и Уитни Хюстън, за чиито образ от екипа използваха холограма. В момента Поли е ангажирана с новия сезон на „Гласът на България” по bTV, където е треньор. Само преди няколко дни тя представи и песента си „Споделяме едно сърце”, а кадри за предстоящото видео към нея записа по време на миниконцерта си.