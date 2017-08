If Love Was A Crime – песента, с която Поли Генова гарантира на страната ни четвъртото място по време на „Евровизия“ миналата година, е най-слушаното парче от конкурса.



Това показа проучване в Туитър, организирано от екипа на най-голямото музикално състезание на Стария континент. Меломаните бяха попитани с коя песен от конкурса предпочитат да започват седмицата си, а сред предложените варианти бяха още Hard Rock Hallelujah на финландската банда Lordi, My Number One на гръцката поп изпълнителка Елена Папаризу и Party for Everybody на руската група „Бурановски баби“.

Въпреки че на самия конкурс If Love Was A Crime се представи по-зле в крайния резултат – четвърто място срещу съответно две първи и една втора позиция, песента, накарала меломани от няколко страни да припяват на български „Дай ми любовта“, спечели допитването в Туитър с 35%.

Междувременно преди броени дни Поли пусна и английската си версия на песента „Още“. Парчето носи заглавието Can U Remember Me, а фенове вече правят заявки именно то да представи България на „Евровизия“ догодина.

Няколко месеца преди Кристиан Костов да подобри рекорда й на конкурса пък Генова изрази желанието си да бъде променен неговият регламент. Сред нововъведенията, за които тя пледира, е позволяването на сцената за едно изпълнение да излязат повече от 6 души. „Това правило действа вече 60 години. Моля ви – поне 10 човека!”, апелира певицата.