Поли Генова пристана на Финландия за Евровизия

Поли Генова беше част от журито на Uuden Musiikin Kilpailu – финландската национална селекция за песен, която ще представи страната на Евровизия през тази година. Като една от най-обичаните звезди, участвали в престижния конкурс, певицата беше официално поканена от организаторите да представлява България в международното жури, формирано от 8 страни. Бляскавото събитие се проведе във финландския град Тампере и се излъчваше на живо по националната телевизия yle.



На Евровизия 2020 Финландия ще бъде представена от Aksel с песента Looking back. 50% от оценката на победителя се формира от зрителски вот, a другите 50% – от гласовете на международното жури, част от което беше и Поли Генова. Финландия е един от най-дългогодишните участници в престижния конкурс, като през 2006 г. го печели с парчето Hard Rock Hallelujah на групата Lordi.



Освен като жури на конкурса за финландска песен на Евровизия, феновете на Поли Генова в северноевропейската страна имаха възможност да я гледат на концерт в един от големите клубове в столицата Хелзинки. „Посещението ми във Финландия беше изключително вълнуващо и интересно. Радвам се, че песента, която най-много ми харесваше, спечели. Победителят Aksel е млад и удивително талантлив, с прекрасен запомнящ се глас. Освен това съм безкрайно впечатлена от продукцията на националната финландска телевизия yle – невероятна организация и висок професионализъм. Да съм част от международното жури на събитие от този ранг е чест и огромно удоволствие за мен”, сподели Поли.



Поли Генова е един от най-успешните български участници на Евровизия. През 2016 г. тя спечели престижното 4-то място с песента If love was a crime. Година по-рано, през 2015 г., беше водеща на финала на Детската Евровизия в България, с което стана изключително популярна сред феновете на конкурса по целия свят.

снимки:pr