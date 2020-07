Поли Генова с тотална промяна

Поп певицата Поли Генова изненада всички с тотална промяна във визията си на промоцията на новия й албум "Твоя" вчера вечерта. Бившият кадър на "Бон-Бон" категорично скъса с имиджа си на тийн звезда и сега вече е улегнала и елегантна дама. Вечната блондинка вече е пинко розовата пантера, а спортно-елегантните екипчета са сменени с бляскава плисирана пола с блуза в същия тон.

Поли представи новата си тава по западен модел, като изпълни едва две-три от парчетата в албума, сред които е и най-новия й сингъл с MTV звучене - How We end Up. В лятната градина на култовия клуб "Ялта" гостите чуха останалата продукция на диск. Особено танцувален се оказа сина на певицата Даниел, който беше обгрижван едновременно от татко си Джоузеф и няколко приятели на Поли. Малкият сладур обходи цялото заведение с танцова стъпка и умиляваше всички присъстващи.

Направи впечатление, че много малко колеги уважиха събитието на Генова. Остъстваше дори и Мария Илиева, с която тя има дуетно парче в албума. С присъствие се отбелязаха единствено Прея и Рафи.

Снимки: HotNews