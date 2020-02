Потвърдено! И Луна влиза в "Капките"

След серии от изцепки във "ВИП Брадър", фолк ветерана Луна ще доказва себе си и като добър имитатор. Официално бе потвърдено участието й в новия сезон на "Като две капки вода". Освен нея зрителите ще гледат и Маги Джанаварова - следващото име, което обявиха от шоуто. По рано бяха обявени като участници Дара и Фики Стораро.

“Обичам хората! До сега изявите ми във формати, категорично бяха по сценарий, какъвто са очаквали от мен, но сега влизам в най-гледаното предаване в национален ефир, да забавлявам и да се раздам за зрителите. Да изляза отново от зоната си на комфорт и да радвам публиката, в това се изразява развитието на всеки един артист! Нямам ограничения! Всичко е възможно за Луна Президент! Аз съм това, което сте Вие! Вие сте това, което съм Аз!”, заяви Луна по повод новото си амплоа.

Колежката й от поп музиката Джанаварова пък написа в социалната мрежа: "Приключенията за мен след "Маскираният певец" продължават! Нямам търпение и много се вълнувам за участието си в "Като две капки вода". Нека приключението започне на 24 февруари“, споделя с очакване Маги Джанаварова, която изпълнява хитовете „Трябва да знам“, „Сама“, „Just The Two Of Us”. След емоцията, която ѝ поднесе маската на Пчелата, певицата е готова за предизвикателствата на уникалното шоу за преобразявания.