В продължение на цяла седмица в социалните мрежи тече бурна дискусия за това дали риалити звездата Кайли Дженър ходи със сутиен с подплънки или е легнала под ножа, за да си сложи силиконови импланти.



Е, вече феновете й няма да се обзалагат, защото Дженър постна няколко снимки, от които е видно, че си има чисто нови гърди.



В последното издание на "The Keeping Up With The Kardashians" риалити звездата сложи блузка с леопардов принт, която очертава огромните й гърди.

Нещо, с което тя не можеше да се похвали преди.