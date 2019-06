Появи се неиздавана песен на Фреди Меркюри

Направо е невероятно, но ето че почти четири десетилетия по-късно, "изровена от пепелта", излиза нечувана досега песен на отдавна покойния Фреди Меркюри.



Парчето се казва Time Waits For No One и възстановено след 10-годишно издирване на изгубен запис, намерен от приятеля на Фреди Меркюри - известният композитор, музикант и продуцент Дейв Кларк, предаде Дир.бг.



Счита се, че записът е направен през далечната 1986 г. като част от концептуалния албум за мюзикъла на фронтмена на Queen Time.



Записът показва чистия глас на Фреди, без допълнителна обработка, само под акомпанимента на пиано. Чуйте този така обичан и спиращ дъха глас.



Фреди Меркюри е един от най-великите рок музиканти на всички времена, вокалист на група Queen. Умира на 45 години на 24 ноември 1991 г. в Лондон от пневмония и усложнения, предизвикани от СПИН.