Продуцент на Сиа записва с Дара

Трета международна колаборация за Dara – след два успешни проекта с румънския продуцент Monoir и един с гръцките топ диджеи Livin R и Noisy, изпълнителката разширява творческия си периметър извън Балканите с покана за запис от базирания в Лондон продуцент Йоад Нево. Британецът с еврейски корени е сред най-влиятелните музикални продуценти и звукоинженери на Острова, а под негова опека част от най-големите си хитове създават Брайън Адамс, Сиа, Pet Shop Boys и женски супер банди като Sugababes и Girls Aloud.



Йоад Нево забелязва DARA за първи път във видеото към песента й My Time. Впечатлен от гласа и визията й той се свързва с продуцентите й от „Вирджиния Рекърдс“ с покана за звукозаписна сесия в елитния му студиен комплекс в Лондон. За престоя на българската изпълнителка, Нево организира цял екип, който да пише песни специално за нея. „DARA има страхотен тембър и енергия. В момента, в който я чух и видях, реших, че трябва да намеря начин да се срещнем и да направим нещо заедно. Обичам да подкрепям млади супер талантливи хора“, споделя Йоад Нево.



Извън списъка от носители на „Грами“ творческото портфолио на Йоад включва смесване на парчета за фронтмена на Depeche Mode Дейв Геън, поп машината Duran Duran и диктатори на клубния саунд като Air и Goldfrap. Нево е сред създателите и на Мurder on the Dancefloor, с която Софи Елис Бекстър оглави денс чартовете в Европа.

Снимка: Костадин Кръстев-Коко