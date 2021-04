Променят наградите на БГ Радио заради СкандаУ

С нов регламент ще се проведат тазгодишните награди на БГ Радио. Това стана ясно, след като от медията стартираха гласуването за определяне на номинациите. От правилата става ясно, че към добре познатите ни категории на призовете ще бъде добавена още една – за комбинация на годината. „В нея попадат всички съвместни музикални проекти на артисти, които не се самоопределят като дует, трио или група към момента и са представени през изминалата 2020 г. В тази категория слушателите гласуват за съответната „комбинация“, а не за конкретна песен“, изрично обясняват организаторите.



Именно за такава категория говореха Йонислав Йотов-Тото и Лъчезар Евтимов от група „СкандаУ“, след като заплашиха да се оттеглят от номинациите миналата година. Възможно е споразумението с БГ Радио да е станало още тогава, защото изпълнителите на „Хайвера“ все пак се окичиха с победата сред дуетите – същата категория, от която заплашиха, че ще премахнат номинацията си.



„Смятаме за неуместно присъствието ни там! Категорията е за постижения и успехи на дует/трио/вокална група през цялата 2019 година, в един общ професионален път, не в създаването и изпълнението на една песен. Така мислим ние, но може и да грешим! Иначе защо има такава категория и за какво се дава награда? Какви са критериите? „СкандаУ“ са група от 10 години!“, скочиха тогава рапърите. Те пожелаха успех на момичетата от 4Magic, които по думите им били единствената друга вокална група в категорията тогава. Останалите бяха Графа, Любо Киров и Орлин Павлов; Миро и Койна Русева, както и Павел и Венци Венц и Любо Киров. „Това са колаборации и може би е необходима категория Колаборации... не зная и не е моя работа!“, написа още Тото.



„СкандаУ“ ще бъдат в същата надпревара и тази година. Впечатление прави, че изпълненията на артисти, които не пеят традиционно заедно, този път не са включени тук. Вместо това те са изброени в новата категория – за комбинация.



Изненадан от възможността да се окаже основен претендент за наградите на БГ Радио пък се оказа актьорът Мариан Бачев тази година. Той фигурира в листа за БГ песен на годината. Актьорът влиза в надпреварата с 2 песни – The Life That You Wished For и Where Are All The People. Музикалните творби пък са част от мюзикъла „Чаплин“ на режисьора Борис Панкин и диригента маестро Страцимир Павлов. Спектакълът е на Държавна опера-Варна. “Скъпи приятели, както често се случва в нашия живот, човек попада в класации, в които не е и предполагал, че може да се окаже. Чуйте парчетата, те са важните, адаптирани великолепно на български от Даня Доганова. Ако ви харесат, подкрепете ги!”, призова и самият Бачев в социалните мрежи.



Даването на вот и този път се случва на няколко етапа до пролетта, когато обикновено се връчват музикалните отличия. Към момента меломаните „класират“ своите фаворити към основните списъци с номинациите. В първия етап от гласуването за отличията на БГ Радио във всяка от категориите слушателите трябва да изберат по 5 изпълнения или артисти, припомня "Монитор".